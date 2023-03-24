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Ekonomi Altın, dolar ne kadar oldu? Altının kilogramı geriledi, gram altında tarihi rekor gördü! 24 Mart 2023 Döviz kuru
Ekonomi

Altın, dolar ne kadar oldu? Altının kilogramı geriledi, gram altında tarihi rekor gördü! 24 Mart 2023 Döviz kuru

Yeniakit Publisher
2023-03-24 21:22:00 - 2023-03-24 21:34:01
Altın, dolar ne kadar oldu? Altının kilogramı geriledi, gram altında tarihi rekor gördü! 24 Mart 2023 Döviz kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimlerinde son günlerde dalgalanma oldu! Fed'in faiz kararının ardından altın piyasası yeniden dikkat çeken bir hareketliliğe sahne oldu. Öte yandan Gram altın bugün yeni rekor kırarak bin 234 lirayı gördü. Uzmanlar ve İslam Memiş, yeni rekorla ilgili analizde bulunarak altın yatırımcısını uyardı. standart altının kilogramı 1 milyon 213 bin liraya geriledi. Peki dolar ne kadar oldu? 24 Mart Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

24 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Mart 2023 Döviz Kuru...

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Yatırımcı ne yapmalı?

ABD Merkez Bankası (FED) altın, dolar ve petrol gibi dünya piyasasına alacağı faiz kararıyla yön vereceği düşünülüyor. Goldman Sachs, finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam ettiğini belirterek altın için hedef fiyatını yükseltmişti.

Uzman isim anlattı! Alistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini kaydetti.

Bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurmasını ve temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğini öngören analistler, buna paralel tahvil faizlerindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 213 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 211 bin 600 lira, en yüksek 1 milyon 245 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1 milyon 213 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 664 milyon 261 bin 108,98 lira, işlem miktarı ise 3.003,64 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 773 milyon 399 bin 198,07 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

24 Mart Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.222,11

Gram altın satış: 1.222,35

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.024,00


Çeyrek altın satış: 2.042,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.049,00

Yarım altın satış: 4.083,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.072,00

Tam altın satış: 8.135,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.224,00

Cumhuriyet altını satış: 8.348,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.259,00

Ata altın satış: 8.344,00

Bu da ons fiyatında önemli bir hareket olmasa da yurtiçinde gram altının rekor seviyeye yükselmesine yol açtı. Dolarda ani yükseliş yaşandığı sırada gram altın fiyatı farklıklar oluştu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.226.000,00 1.960,00
En Düşük 1.211.600,00 1.975,00
En Yüksek 1.245.000,00 2.004,15
Kapanış 1.213.000,00 1.980,00
Ağırlıklı Ortalama 1.228.258,57 1.991,57
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.664.261.108,98  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.003,64  
Toplam İşlem Adedi 97

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ 

1 DOLAR = 19,07 TL

 İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 19,0430 19,0440 19,0700 19,0710
Avro 20,7280 20,7290 20,5160 20,5170
Sterlin 23,3670 23,4840 23,2350 23,3500
İsviçre Frangı 20,7450 20,8490 20,6880 20,7910
ANKARA        
ABD Doları 19,0130 19,0930 19,0400 19,1200
Avro 20,6880 20,7680 20,4760 20,5560
Sterlin 23,3070 23,5170 23,1750 23,3850
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