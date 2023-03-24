Altın, dolar ne kadar oldu? Altının kilogramı geriledi, gram altında tarihi rekor gördü! 24 Mart 2023 Döviz kuru

24 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Mart 2023 Döviz Kuru...

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Yatırımcı ne yapmalı?

ABD Merkez Bankası (FED) altın, dolar ve petrol gibi dünya piyasasına alacağı faiz kararıyla yön vereceği düşünülüyor. Goldman Sachs, finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam ettiğini belirterek altın için hedef fiyatını yükseltmişti.

Uzman isim anlattı! Alistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini kaydetti.

Bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurmasını ve temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğini öngören analistler, buna paralel tahvil faizlerindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 213 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 211 bin 600 lira, en yüksek 1 milyon 245 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1 milyon 213 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 664 milyon 261 bin 108,98 lira, işlem miktarı ise 3.003,64 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 773 milyon 399 bin 198,07 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

24 Mart Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.222,11

Gram altın satış: 1.222,35

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.024,00



Çeyrek altın satış: 2.042,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.049,00

Yarım altın satış: 4.083,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.072,00

Tam altın satış: 8.135,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.224,00

Cumhuriyet altını satış: 8.348,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.259,00

Ata altın satış: 8.344,00

Bu da ons fiyatında önemli bir hareket olmasa da yurtiçinde gram altının rekor seviyeye yükselmesine yol açtı. Dolarda ani yükseliş yaşandığı sırada gram altın fiyatı farklıklar oluştu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.226.000,00 1.960,00 En Düşük 1.211.600,00 1.975,00 En Yüksek 1.245.000,00 2.004,15 Kapanış 1.213.000,00 1.980,00 Ağırlıklı Ortalama 1.228.258,57 1.991,57 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.664.261.108,98 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.003,64 Toplam İşlem Adedi 97

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

1 DOLAR = 19,07 TL

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: