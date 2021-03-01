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Teknoloji Kazakistan ordusu Arma 8×8'i ve Nefer silah sistemini test etti
Teknoloji

Kazakistan ordusu Arma 8×8'i ve Nefer silah sistemini test etti

Kazakistan ordusu, Türkiye'den satın almaya hazırlandığı taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8×8'i test ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 18:05:00 -
Kazakistan ordusu Arma 8×8'i ve Nefer silah sistemini test etti

Kazakistan ordusunun kullanmaya hazırlandığı Türk yapımı zırhlı muharebe aracı Arma 8×8 ile Nefer uzaktan komutalı silah sistemini test ettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazak askerileri uluslararası silah ve teçhizat piyasasının araştırılması kapsamında Türkiye’de üretilen savaş modülüne sahip zırhlı muharebe aracını test etti.

Karagandı eyaletindeki "Spassk" eğitim sahasında gündüz ve akşam saatlerinde yapılan denemelerde, Arma 8×8 zırhlı muharebe aracı ile Nefer uzaktan komutalı savaş modülünün özellikleri incelendi.

Kazakistan ordusunda kullanılmak üzere ve ülkedeki sert kış koşullarının dikkate alınarak özel tasarlandığı Türk yapımı Nefer silah modülü (7,62 milimetre makineli tüfek ile 30 milimetre 2A42 otomatik top) uzaktan komutalı savaş sistemi ve termal görüntüleme kamerası sayesinde, gece ateş açmaya ve hedeflere etkili şekilde müdahale etmeye imkan sağlıyor.

Daha önce yapılan açıklamada, Arma 8×8 zırhlı muharebe aracının NATO standartlarına uygun özelliklere sahip olduğu ve Otokar şirketi tarafından aracı kapsamlı taktik ve teknik, ateş açma ve diğer operasyonel özelliklerin incelenmesi, çeşitli iklim koşullarında deneysel askeri operasyonlar için Kazakistan’a ücretsiz olarak teslim edildiği belirtilmişti.

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