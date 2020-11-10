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Ekonomi Kazakistan ile “Helal akreditasyon”da ilk somut adım atıldı
Ekonomi

Kazakistan ile “Helal akreditasyon”da ilk somut adım atıldı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Kazakistan Ulusal Akreditasyon Merkezinin (NCA) helal akreditasyon alanında eğitim ve teknik iş birliği açısından birlikte çalışmalarına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:42:00 -
Kazakistan ile “Helal akreditasyon”da ilk somut adım atıldı

NCA’dan gelen teknik heyet, Ankara’da HAK ev sahipliğinde ağırlanacak ve Kazakistan’ın helal kalite altyapısı başta olmak üzere helal eksenindeki çeşitli alanlar üzerine çalışmalar yapılacak. Helal ürünlere yönelik talebin artış gösterdiği Kazakistan’da şirketler, küresel helal pazarında yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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