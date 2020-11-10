Kazakistan ile “Helal akreditasyon”da ilk somut adım atıldı
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Kazakistan Ulusal Akreditasyon Merkezinin (NCA) helal akreditasyon alanında eğitim ve teknik iş birliği açısından birlikte çalışmalarına karar verildi.
NCA’dan gelen teknik heyet, Ankara’da HAK ev sahipliğinde ağırlanacak ve Kazakistan’ın helal kalite altyapısı başta olmak üzere helal eksenindeki çeşitli alanlar üzerine çalışmalar yapılacak. Helal ürünlere yönelik talebin artış gösterdiği Kazakistan’da şirketler, küresel helal pazarında yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.