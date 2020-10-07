Kazakistan ilaç sektörüne 180 milyon dolarlık yatırım çekecek

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da 2025 yılına kadar 180 milyon dolar değerinde 30'dan fazla yeni büyük ilaç üretim tesisinin kurulacağı bildirildi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin ilaç sektöründe ihtiyacın yüzde 87'sinin ithal edildiği belirtilerek, "İlaç endüstrisinin iç pazarı 2019'da 1,3 milyar dolar, üretim 240,3 milyon dolar olurken, ithalat 1 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti." denildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre bir ülkenin ilaç güvenliğinin, ilaç tüketiminin yüzde 30'unun yerli üretimle karşılanmasıyla sağlandığı ifade edilen açıklamada, bu durumun Kazakistan'ın ilaç üretimine yatırım çekme konusunu öncelik haline getirmesini gerektirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin 2025 yılına kadar ilaç ve tıp endüstrisinin geliştirilmesine yönelik planında gelecek 5 yılda iç üretimin payının yüzde 50'ye çıkarılmasının planlandığı belirtilerek, "Plana göre, 2025'e kadar 180 milyon dolar değerinde 30'dan fazla yeni büyük ilaç üretim tesisi kurulacak. Bu adım ilaç üretim hacmini 2,5 kat, ihracatı 3 kat artıracak." ifadesi kullanıldı.

- "Türk yatırımcıları ilaç sektörüne yatırım yapmaya davet ediyoruz"

Hükümetin 10 yıllık bir süreyle ilaç ürünlerin satın alınması için uzun vadeli sözleşmeler yapmayı planladığı dile getirilen açıklamada, sözleşmelerin Kazakistan'da halihazırda üretim yapan yerli üreticilerle veya ilaç ve tıbbi cihaz üretim tesisi kurmak veya modernize etmek isteyen yatırımcılarla imzalanacağına işaret edildi.

Açıklamada, şirketlerin, üretim tesislerini Kazakistan'ın özel ekonomik bölgelerinde kurması durumunda onlara KDV, kurumlar, arazi ve emlak vergilerinden muafiyet, ücretsiz arsa, 1 yıl süreyle basitleştirilmiş bir şekilde yabancı işgücü çekmek ve ithal edilen ham madde ve ekipman üzerindeki gümrük vergilerinden muafiyet gibi diğer kolaylıkların sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Bu kapsamda Türk yatırımcıları ülkemizin ilaç sektörüne yatırım yapmaya davet ediyoruz." denildi.

Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk firmaları arasında Abdi İbrahim Global Pharm Ltd., Nobel Almatı İlaç Fabrikası AŞ, Сhimpharm AŞ ve diğerler yer alıyor.

