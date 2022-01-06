Kazakistan iç savaş sürükleniyor! Zenginler kaçıyor, polisler saf değiştiriyor

Kazakistan'da Doğalgaz zammıyla başlayan gösterilerin artık, alım gücünün düşük olması, hayat pahalılığı ve anti demokratik bir yönetimin olmasına itirazlar üzerinden devam ettiği aktarılıyor. Ancak ülkede silahlı çatışmaların başlaması eylemlerin iç savaşa dönüşmesine neden oldu...

Doğalgaz zengini ülkede üretiminin talebi karşılamaması sonrasında yaşanan sıkıntılara yüzde 50’lilik zamla çözüm bulununca ülkede tepkiler çığ gibi büyüdü. Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifa ettiği açıklandı. Dün bazı şehirlerde ilan edilen OHAL kararı tüm ülke geneli için de alındı.

Ancak istifa haberine rağmen protestolar son bulmayınca 32 senedir ülkeyi yöneten Kazakistan'ın Kurucu lideri Nursultan Nazarbayev bu akşam için “Bu gece sert müdahale yapacağım, Kazakistan halkının beni destekleyeceğinden eminim” açıklaması gerginliği daha da artırdı. Gece saatlerinde de silahlı çatışmalara kadar varan şiddet olayları yaşandı.

Bazı zengin isimlerin özel uçaklarla Rusya’ya geçiş yaptığı FlightRadar programıyla tespit edildi. Muhalefet liderleri ise iki büyük kentin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Bazı polisler göstericilerin tarafına katılırken, göstericiler müdahale eden askerleri de rehin aldıklarına dair görüntüler paylaştı.

Ayrıca bazı büyük Fabrikalarda işçiler greve başladı. 2 milyon nüfuslu Almata Uluslararası Havalimanı göstericilerin kontrolüne geçti. Almata'da göstericiler hükümet binasını da yaktı. Gösteri yapan insanlar Almatı'da Mir24 TV kanalını ele geçirerek ülke genelinde canlı yayın talep etti.

Kazakistan'da Doğalgaz zammıyla başlayan gösterilerin artık, alım gücünün düşük olması, hayat pahalılığı ve anti demokratik bir yönetimin olmasına itirazlar üzerinden devam ettiği aktarılıyor. Ancak ülkede silahlı çatışmaların başlaması eylemlerin iç savaşa dönüşmesine neden oldu.