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Ekonomi Kazakistan gaza bastı: Hedef, yılda 20 milyon ton petrolün...
Ekonomi

Kazakistan gaza bastı: Hedef, yılda 20 milyon ton petrolün...

Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden petrol ihracatını yılda 20 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 14:16:00 -
Kazakistan gaza bastı: Hedef, yılda 20 milyon ton petrolün...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trans Hazar Uluslararası Güzergahı'nın (Orta Koridor) geliştirilmesinin özellikle önemli olduğunu belirterek, "(Bu güzergahta) petrol taşıma hacmini yılda 20 milyon tona çıkarmak için Aktau ve Kurık limanlarının mevcut tüm kapasitesini etkinleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Tokayev, ülkenin güneybatısındaki Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Aktau kentinde açıklamalarda bulundu.

Bölgenin coğrafi konumuyla büyük ulaşım ve lojistik potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Tokayev, "Aktau liman kenti, Kazakistan'ın deniz kapısı olarak bilinir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden biçimlendirilmesi zemininde Hazar Denizi'nin rolü çarpıcı seviyede arttı. Liman altyapısının geliştirilmesi, konteyner ve nakliye merkezlerinin oluşturulması amacıyla bir dizi yatırım projesini uygulamayı hedefliyoruz." dedi.

Tokayev, dünya pazarındaki durumu dikkate alarak Trans Hazar Uluslararası Güzergahı'nın (Orta Koridor) geliştirilmesinin özellikle önemli olduğunu kaydederek, "Bu konuda ortak ülkelerle karşılıklı anlaşmamız var. (Bu güzergahta) petrol taşıma hacmini yılda 20 milyon tona çıkarmak için Aktau ve Kurık limanlarının mevcut tüm kapasitesini etkinleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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