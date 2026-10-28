Meteorolojiden son dakika uyarısı! İstanbul için saat verildi!

İZMİR VE ANTALYA VE MUĞLA'DA SEL RİSKİ Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İzmir ve Antalya'da sel riski var, Antalya ve Çeşme açıklarında hortum da oluşabilir. Marmara'da sağanak bugün gündüz saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'de, gece ise bölge genelinde kuvvetli yağacak. Bursa bazı saatlerde yağmurlu 18 derece, Çanakkale 16, Sakarya 19 derece.