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Aktüel

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Siyasi reformlar devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:53:21 -
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Siyasi reformlar devam edecek"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede kapsamlı siyasi reformların devam edeceğini belirtti.

Tokayev, Egemen Kazakistan gazetesine verdiği röportajda, zamanın gereklerine göre reformlar yaptıklarını belirterek "Benim inisiyatifimle Parlamento'da birtakım kanun değişiklikleri tartışılıyor. Şüphesiz barışçıl yürüyüşlerin yapılmasıyla ilgili kanun ülkenin daha da demokratikleşmesinde önemli belge haline gelecek." ifadesini kullandı.

Meclis ve konsey milletvekilleri seçimlerinde siyasi partilerin kadınlar ve gençler için yüzde 30 kota belirleyeceğini bildiren Tokayev, bu bağlamda ilgili kanunlarda değişiklikler yapıldığını aktardı.

Tokayev, mevzuatın siyasi partilerin kaydının basitleştirilmesi ve muhalefet enstitüsünün oluşturulmasıyla ilgili önemli değişiklileri de öngördüğünü kaydetti.

Mevzuat değişikliklerinin siyasi sürecin liberalleşmesi yolunda somut adım olacağına inancını vurgulayan Tokayev, "Kapsamlı siyasi reformlar devam edecek. Bu bizim stratejik seçimimizdir." ifadesini kullandı.

Kazakistan'da, son dönemde polisin yasa dışı gösteri gerekçesiyle eylemlere müdahale etmesi ve gözaltı işlemi yapması ulusal ve uluslararası basına yansımıştı.




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