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Yerel Kazadan yaralanmadan kurtuldu, tepkisi hayret ettirdi
Yerel

Kazadan yaralanmadan kurtuldu, tepkisi hayret ettirdi

Yeniakit Publisher
2023-11-08 12:29:00 -
Kazadan yaralanmadan kurtuldu, tepkisi hayret ettirdi

Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı, kamyonete çarpan motor sürücüsünün tepkisi dikkat çekti.

Tokat'tın Turhal ilçesinde kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) yansıdı. Gerçekleşen kazalarda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Turhal ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosiklet sürücüsü şans eseri kamyonet altında kalmaktan kurtuldu. Kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan motosiklet sürücüsünün, kamyonet sürücüsüne tepkisi dikkat çekti.

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