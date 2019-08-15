Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde 10 Temmuz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı Fatma Çakır (65) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.