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Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Osmaniye'de geçen yıl Aralık ayında kontrolden çıkıp kanala giren araçta suya düşerek boğulan Cennet Çetin Balaban'ın, eşi Adem Balaban tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:30
Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Osmaniye'de geçen yıl aralık ayında kontrolden çıkıp kanala giren araçta suya düşerek boğulduğu üzerinde durulan Cennet Çetin Balaban'ın (32), eşi Adem Balaban (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Direksiyonu kırıp, aracın kanala girmesini sağladığını, ardından da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini saçından tutup, 30 santimetrelik suda boğarak öldürdüğünü itiraf eden Adem Balaban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Aralık tarihinde merkeze bağlı Köyyeri köyü mevkiinde meydana geldi. Eşi Adem ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte gezmeye çıkan Cennet Çetin Balaban yönetimindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil, kanala girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin açılan sürücü kapısından suya düştüğü tahmin edilen Cennet Çetin Balaban boğulurken, Adem Balaban ve kızları ise yara almadan kurtuldu. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, doktorların tüm müdahalesine karşın hayata döndürülemedi. Olay, tutanaklara ölümlü kaza olarak geçti.

Yaralamadan gözaltına alındı, cinayeti itiraf etti

Osmaniye'de eşinin ölümünden bir hafta sonra bir yaralama olayına karıştığı belirlenen Adem Balaban, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Cennet Çetin Balaban'ın ölümüyle yaralama olayı arasında bir bağlantı olabileceğini düşünen polis ekipleri, Adem Balaban'ı çapraz sorguya aldı. Sorguda Balaban, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti, ancak iki olay arasında bağ bulunmadığını söyledi.

Saçından tutup, suda boğmuş

Adem Balaban, eşinin kendisini M.G. ile aldattığını öğrendiğini, gezinti sırasında da otomobilin direksiyonunu kırdığını ifade etti. Araç su kanalına girince eşini saçından tutup çekerek 30 santimetre derinliğindeki suda boğarak öldürdüğünü kaydetti.

Adem Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:30
  1. Osmaniye
  2. cinayet
  3. Cennet Çetin Balaban
  4. Adem Balaban

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