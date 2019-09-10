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Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı parkta yaşayacak

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde memur olarak çalışmak amacıyla 21 Kasım’da babasıyla yola çıkan, ancak Denizli Acıpayam’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Funda Sakman’ın (25) adı İncirliova Acarlar Mahallesindeki parka verildi.

10 Eylül 2019 Salı 15:35
Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı parkta yaşayacak

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde memur olarak çalışmak amacıyla 21 Kasım’da babasıyla yola çıkan, ancak Denizli Acıpayam’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Funda Sakman’ın (25) adı İncirliova Acarlar Mahallesindeki parka verildi.


Bakımı yapılarak elden geçirilen ve tabelası yenilenen parkın açılışı için tören düzenlendi.


Funda Sakman’ın başarısıyla gençlere örnek olduğunu belirten Başkan Kaya,"Bu parka yine bu Mahallenin evladı olan üniversiteyi başarılı bir şekilde tamamlayıp, yüksek puan alıp, devlet dairesinde çalışmaya hak kazanan ve göreve başlamak için babası ile Burdur’a giderken kazada yaşamını yitiren Funda Sakman’ın ismini verdik. Başarısıyla çocuklarımıza örnek olan kızımızın adı bu parkta yaşasın, örnek olmaya devam etsin istedik. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor, üzülerek görüyorum gençlerimiz madde bağımlılığı illetinin tuzağına düşüyor. İstiyorum ki gençlerimizi koruyalım, onlar okusun, kendini geliştirsin. Ailelerine, memlekete faydalı bireyler olsunlar. Funda kızımız da başarısıyla örnek bir gencimizdi. Çok üzgünüz ki onu elim bir kazada yitirdik, kızımıza tekrar yüce Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum” diye konuştu.


Parkı ismin verilmesi kararının Temmuz ayı meclis toplantısında alındığını belirten Başkan Kaya, “Funda kızımızın adının parka verilmesi kararını Temmuz ayındaki meclis toplantısında almıştık. Benim getirdiğim öneri parti ayrımı olmaksızın meclis üyelerimizin oy birliği ile kabul edildi. Ben bu işi yaparken mahalle sakinleri, muhtarımız, kızımızın ailesi olmak üzere herkesin desteğini alarak yaptım, kararımız herkesi memnun etti” dedi.


Parka kızının isminin verilmesi dolayısıyla Başkan Kaya’ya teşekkür eden Mustafa Sakman ise "Böyle bir şey beklemiyordum. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Duyunca şaşırdım, inanamadım. Başkanımız Aytekin Kaya olmak üzere emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Aytekin Kaya, parkın açılışını Funda Sakman’ın babası Mustafa Sakman ve annesi Türkan Sakman ile yaptı. Açılışın ardından katılımcılara aşure ikram edildi.


KPSS’de yüksek puan alıp, Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde büro personeli olarak çalışmaya hak kazanan Funda Sakman, göreve başlamak amacıyla 21 Kasım 2018 tarihinde Burdur’a giderken, babasının kullandığı otomobilin karşıdan gelen başka otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitirmişti.


Törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, parka ismi verilen Funda Sakman’ın babası Mustafa Sakman ve annesi Türkan Sakman, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman, İyi Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli ile ilçe sakini katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:35
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