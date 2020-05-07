  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kazada felç olan tavşan "Badi" yürüteçle rahatça hareket edecek

Antalya Candost Derneği, otomobilin çarpması sonucu yürüme kabiliyetini kaybeden ve "Badi" ismi verilen tavşanın bakımını ve tedavisini üstlendi - Dernek Başkanı Arife Yanık: - "Badi, ömür boyu derneğimizin gözetiminde olacak"

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:09:07 -
Kazada felç olan tavşan "Badi" yürüteçle rahatça hareket edecek

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da otomobilin çarpması sonucu felç kalan tavşanın yürüteçle rahatça hareket etmesi için çalışma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yabani tavşan, yoldan geçen bir sürücü tarafından veterinere götürüldü. Omurgasında kırıklar olduğu belirlenen tavşanın hayatını bundan sonra felçli olarak sürdüreceği belirtildi.

Antalya Candost Derneği yetkililerince bakımı ve tedavisi üstlenilen tavşan için yürüteç yapılacak. Sürünerek hareket eden ve "Badi" ismi verilen tavşan, yürüteçle yeniden yürümeye başlayacak.

- Sevgiyle ayağa kalkacak

Dernek Başkanı Arife Yanık, AA muhabirine, çocukluğunda başlayan hayvan sevgisi dolayısıyla yaralı ve yardıma ihtiyacı olan hayvanların bakım ve tedavileriyle ilgilendiğini söyledi. Sosyal medya paylaşımları sonucu kendisi gibi hayvanseverlerle tanıştığını anlatan Yanık, yaklaşık dört yıl önce beraberindekilerle Antalya Candost Derneğini kurduğunu dile getirdi.

Yanık, zor durumdaki yaralı tavşandan da haberdar olunca hemen sahip çıktıklarını bildirdi. Aracın çarpması sonucu zor günler yaşayan "Badi"de hasarın çok büyük olduğunu belirten Yanık, dernek olarak ellerinden geleni yapacaklarını, yasal izinlerin ardından sahiplendikleri tavşanı sevgiyle yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Yanık, "Badi"nin altına bez bağlayacaklarını belirterek "Badi, ömür boyu derneğimizin gözetiminde olacak. Tüm ihtiyaçlarını özveriyle karşılayacağız. Biz eski hareketli günlerine döneceğine inanıyoruz. Belki eski günlerine dönmesi yavaş olacak ama biz ümidimizi kaybetmeden onun için mücadele vereceğiz. Badi'nin de toparlanmak için çaba göstereceğinden eminiz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı