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Aktüel

Kazada bacağına giren motosiklet pedal çubuğu operasyonla çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:59:19 -
Kazada bacağına giren motosiklet pedal çubuğu operasyonla çıkarıldı

ORDU (AA) - Ordu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün bacağına saplanan pedal çubuğu operasyonla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Öceli Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Çelik (19) yaralandı.

Kullandığı motosikletin pedal çubuğu sol bacağına saplanan Çelik, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alper Çıraklı tarafından hastanenin acil bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Çelik'in bacağındaki pedal çubuğu çıkarıldı.

Çelik'in tedavisi devam ediyor.


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