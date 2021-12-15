  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kazada arkadaşını kaybeden Gülçin ilk kez görüntülendi
Medya

Kazada arkadaşını kaybeden Gülçin ilk kez görüntülendi

İzmir-İstanbul Otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu arkadaşını kaybeden ve kendisi yaralanarak hastaneye kaldırılan Hepsi grubunun Gülçin'i hastaneden taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 17:36:00 - 2021-12-15 17:45:10
Kazada arkadaşını kaybeden Gülçin ilk kez görüntülendi

İzmir-İstanbul Otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi.

Hastaneden taburcu oldu

Doktorlar tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.

Son dakika... Hepsi grubunun Gülçin'i kaza geçirdi! Arkadaşı hayatını kaybetti
Son dakika... Hepsi grubunun Gülçin'i kaza geçirdi! Arkadaşı hayatını kaybetti

Medya

Son dakika... Hepsi grubunun Gülçin'i kaza geçirdi! Arkadaşı hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay