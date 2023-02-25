Kaza yapmıştı! O uçaktan 12 yıl sonra haber var

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getirilen Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi.

Kargonun boşaltıldığı uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşınan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte hasar oluşturdu.

Havalimanında kaza yaşanmıştı

Kazadan sonra Kırgızistan'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi. Kazayla ilgili Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklardaki hasarlar, sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağı, kırılan kanadı onarıldıktan sonra ülkeye götürüldü.

Kokpit bölümünde hasar oluşan, üzeri brandayla örtülen ve o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletilen uçak için geçen yıl satış kararı verildi. DHMİ Genel Müdürlüğü'nce satışa çıkarılan uçak için 22 Kasım'da açık artırma yapıldı. 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan uçağa talipli çıkmadı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, uçağın satışı için ikinci kez ihale düzenledi. Hurdaya ayrılan uçağın 22 Şubat'ta yapılan ihalesine 30'a yakın talipli müracaat etti. 400 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan uçak için talipliler, 50 bin lira geçici teminat yatırdı.

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DHMİ Genel Müdürlüğü Salonu'nda 22 Şubat günü saat 14.30'da yapılan ihale sonucunda uçak, 1,5 milyon liraya satıldı. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra uçağın Erzurum Havalimanı'ndan alınacağı öğrenildi.