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Kaza yapıp olay yerinden kaçtı, otomobilini de terk etti

Manisa’nın Kula ilçesinde tır ile çarpışarak kazaya karışan otomobil sürücüsü, aracıyla olay yerini terk etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 08:10
Kaza yapıp olay yerinden kaçtı, otomobilini de terk etti

Manisa’nın Kula ilçesinde tır ile çarpışarak kazaya karışan otomobil sürücüsü, aracıyla olay yerini terk etti. Kavşağa ters istikametten girdiği belirlenen otomobil, olay yerinden yaklaşık 850 metre uzaklıkta terk edilmiş şekilde bulundu.


Kaza, saat 00.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Şükrü Gökdemir idaresindeki 47 PJ 460 plakalı tır, Orhan Acar kavşağına geldiğinde, gargar istikametinden gelen, kavşağa ters şeritten girerek karayoluna çıkmak isteyen ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, olayın etkisiyle önce araçtan indi, daha sonra tekrar aracına binerek olay yerini terk etti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemelere göre kazaya karışıp olay yerini terk eden otomobilin 64 DU 942 plakalı otomobil olduğu belirlendi. Kazaya karışan aracı arama çalışmalarına başlayan emniyet ekipleri, otomobilin olay yerinin yaklaşık 850 metre uzaklığında şehir merkezindeki bir arsada terk edilmiş vaziyette olduğunu tespit etti. Çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılan otomobil, yediemin deposuna kaldırıldı.


Kazada tır sürücüsü yaralanmazken, kaza yerini ve otomobilini terk eden kişi veya kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Kaza güvenlik kameralarına yansıdı


Öte yandan, Orhan Acar kavşağında meydana gelen kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazaya karıştığı tespit edilen 64 DU 942 plakalı otomobilin, kavşağa ters istikametten girdiği ve kavşakta durmadan karayoluna çıkmaya çalıştığı görünüyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:10
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