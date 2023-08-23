Kaza yapan tırdaki tonlarca kömür yola saçıldı
Hatay’da sürücüsünün virajı alamadığı kömür yüklü tır devrildi, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM otoyolu Payas Kavşağı'nda meydana geldi. 42 yaşındaki Lazgin Y. idaresindeki 06 DFH 724 plakalı tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrildi.
Kazada, tırın dorsesinde yüklü tonlarca kömür yola saçılırken sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kapanan yol trafiğe açıldı
Yol, kömürün toplanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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