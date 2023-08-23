  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk bilim insanı, BioNTech kurucusu Uğur Şahin kanser aşısı ile ilgili işaret etti, tarih belli oldu! Büyük şok detay

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Her yerde bakımsızlık! İlk günden arıza yaptı

Altını olanlar! TESK'den mesaj geldi, uyardı! O oyun: Altında sahtecilik nedeniyle altın alırken bunlara bir bakıverin

Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

Yozgat’ta 12 kişinin öldüğü kazada şoförün oğlu konuştu: 'Babam, BionTech aşısı nedeniyle...'

TOGG satışları mercek altında: "Taviz vermeyeceğiz"

Rusya basını duyurdu: Wagner karşıtı Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin görevden alındı!

Kadıköy’de otobüste bebekli kadına saldırı!

Doğu Karadeniz’de patoz mesaisi başladı: Saatlik ücretleri dudak uçuklattı

Bu durak 9 yıldır otobüs bekliyor! CHP'li belediye hizmette 'dur durak' bilmiyor!
Yerel Kaza yapan tırdaki tonlarca kömür yola saçıldı
Yerel

Kaza yapan tırdaki tonlarca kömür yola saçıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-23 18:53:00 -
Kaza yapan tırdaki tonlarca kömür yola saçıldı

Hatay’da sürücüsünün virajı alamadığı kömür yüklü tır devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM otoyolu Payas Kavşağı'nda meydana geldi. 42 yaşındaki Lazgin Y. idaresindeki 06 DFH 724 plakalı tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrildi.

Kazada, tırın dorsesinde yüklü tonlarca kömür yola saçılırken sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapanan yol trafiğe açıldı

Yol, kömürün toplanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23