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Aktüel

Kaza yapan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde iki tırın karıştığı kazada, kavunlar yola savruldu

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:33:25 -
Kaza yapan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kaza yapan tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul istikametine seyreden Fahrettin K. idaresindeki 41 FB 452 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli dördüncü viyadük üzerinde önünde seyreden Hüseyin U. idaresindeki 31 E 3790 plakalı kavun yüklü tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kavunların bir kısmı yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücü Fahrettin K'yı kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede trafik akışı çift şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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