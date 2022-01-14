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Yerel Kaza yapan sürücü kaçtı
Yerel

Kaza yapan sürücü kaçtı

Eyüpsultan’da bir lüks otomobil bariyerlere girdi, sürücüsü aracı bırakıp kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 07:00:00 -
Kaza yapan sürücü kaçtı

Kaza, bugün 03.15 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası önünde gerçekleşti. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen 06 GD 4549 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil Hasdal Kışlası önünde bulunan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kişi taksiye binip olay yerinden kaçtı.
Lüks otomobil hurdaya döndü
Kazayı gören Hasdal Kışlasındaki askeri görevliler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Trafik polisi ekipleri trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonrası yol trafiğe tekrar açıldı.

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