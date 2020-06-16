Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Subaşı Mahallesi istikametinden şehir merkezi yönüne gitmekte olan Tuğba D. yönetimindeki 11 AAJ 170 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçesine düştü.Kazada, sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.