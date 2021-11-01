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Yerel Kaza yapan 13 yaşındaki sürücünün feci sonu!
Yerel

Kaza yapan 13 yaşındaki sürücünün feci sonu!

Adıyaman’da, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:50:00 -
Kaza yapan 13 yaşındaki sürücünün feci sonu!

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 hafta önce babası Haci Ertürk’e ait 46 NA 204 plakalı otomobili alan 13 yaşındaki Tahir Can Ertürk, Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu Şehit Hasan Aydoğdu Parkı karşı tarafında otomobilin kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle ikiye katlanan aracın içerisinde sıkışan çocuk için olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Burada yaklaşık 2 haftadır yaşam savaşı veren 13 yaşındaki Tahir Can Ertürk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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