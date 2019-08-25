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Kaza yapan 112 Acil servis ekibine yoldan geçenler yardım etti

Ağrı'da kaza yapan 112 Acil servis görevlerinin imdadına yoldan geçen vatandaşlar yetişti.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:10
Kaza yapan 112 Acil servis ekibine yoldan geçenler yardım etti

Ağrı 5. nolu ASHİ görev yapan Ağrı 112 ekipleri, Doğubayazıt dönüşünde kaza yaptı. Kazayı 112 acil ekibi hafif sıyrıklarla atlatırken, ambulansta ciddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimeyitini kaybeden ambulans yoldan çıktı. Doğubayazıt ilçesine bağlı Suluçam Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan Ali Bora, Orhan Alptekin ve Merve Yalvarıcı adlı görevliler hafif yaralandılar.

Kaza sonrası yoldan geçenler tarafından yardım edilen 112 acil servis ekipleri, olay yerine sevk edilen ambulansın gelmesi ile ilçe devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:10
  1. Ağrı 5. nolu ASHİ
  2. Ağrı 112 ekipleri
  3. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi
  4. 112 acil servis ekipleri

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