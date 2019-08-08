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Kaza riski yüksek olan 70 noktaya trafik levhaları konulup, afişler asıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale’de, sürücülerin dikkatli seyretmeleri için kaza riski yüksek olan 70 noktaya ışıklı trafik levhalar konulup, afişler asıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:29
Kaza riski yüksek olan 70 noktaya trafik levhaları konulup, afişler asıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale’de, sürücülerin dikkatli seyretmeleri için kaza riski yüksek olan 70 noktaya ışıklı trafik levhalar konulup, afişler asıldı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürülüğü ile Karayolları ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde yaşanan araç yoğunluğunda trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücülerin daha dikkatli seyretmeleri için tedbirler alınıyor.


Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" olarak adlandırılan bölgedeki kaza riski yüksek olan 70 noktaya güneş enerjili ışklı trafik levhaları konulup, afişler asıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:29
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