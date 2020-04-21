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İSLAM

Kaza namazı kılacağımız zaman sondan mı başlamalıyız?

Her Müslümanın üzerine farz olan namaz müminin miracı olarak nitelendirilmektedir. Peki kaza borcu olan bir insan nasıl davranmalıdır? Kaza namazı kılacağımız zaman sondan mı başlamalıyız?

2020-04-21 18:57:00 -
Kaza namazı kılacağımız zaman sondan mı başlamalıyız?

Kaza namazı borcu olan bir Müslüman nasıl davranmaldır? Kaza namazı kılacağımız zaman sondan mı başlamalıyız? İşte tüm bu soruların yanıtı...

KAZA NAMAZI KILARKEN SONDAN MI BAŞLAMALIYIZ?

Kaza edilecek namazlar arasında sıra gözetilip gözetilmeyeceği, bu namazları kılacak kimsenin durumuna göre değişir. Buna göre “sahib-i tertip” kimseler yani altı vakit veya daha fazla namaz borcu olmayanlar, vaktinde kılamadıkları ilk namazdan başlayarak sırayla kılarlar, ardından içinde bulundukları vaktin farzını kılarlar. Sahib-i tertip olanlar için bu sıraya uymak Hanefîlere göre vaciptir (Semerkandî, Tuhfe, II, 231; Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 357). Sahib-i tertip olmayanların ise kaza namazları için sıraya uyma zorunluluğu yoktur.

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