  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Mahir Başarır 'dört yıl önce göndereceğiz' diyordu! Şimdi 'kardeşimiz' diyor Trump’tan Danimarka’ya ağır rest: "Size güvenmiyorum, Grönland'a biz gireriz!" Trump'tan yeni İran çıkışı: "Bize idam planı olmadığı söylendi" İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha… Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası... Fenerbahçe Talisca’yla kazandı Trump'a "pedofili koruyucusu" dedi! Fabrika işçisine kesilen ceza belli oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen davada flaş karar! 3 kişi için yakalama emri verildi
Gündem Kaza limiti doldu şimdi yangın zamanı
Gündem

Kaza limiti doldu şimdi yangın zamanı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP ile birlikte liyakatsızlıkta zirve yaşıyor. İETT otobüs kazaları ve yangınları neredeyse rutin hale geldi. Daha sabah saatlerinde 3 otobüsü çarpıştırmayı başaran İBB şimdi de yanan otobüs ile gündem oldu. Vatandaşlardan haklı olarak “günlük kaza limiti doldu, şimdi yangın safhasına geçtiler” yorumu yaptı.

Sabah saatlerinde Başakşehir’de 5 yolcunun yaralandığı kaza sonrası yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 3 otobüsün ikisi kullanılamaz hale geldi. Kazayla soruşturma başlatıldı.

Olayın şoku henüz atlatılmadan bu defa da İstanbul Avcılar Ispartakule'de sabah erken saatlerde motor kısmından dumanlar yükselen İETT otobüsü kısa sürede adeta alev topuna döndü. Alevler içerisinde kalan İETT otobüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurarak aşağıya indi. Dumanlar kısa sürede aleve dönüşüp tüm otobüsü sardı. Alev alev yanan otobüs olay yerine çağrılan itfaiye tarafından söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Otobüsün yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yangının çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan, yangın esnasında İETT otobüsü içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları
CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları

Gündem

CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları

Kartal’da İETT otobüsü binaya daldı: 6 yaralı!
Kartal’da İETT otobüsü binaya daldı: 6 yaralı!

Yerel

Kartal’da İETT otobüsü binaya daldı: 6 yaralı!

Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu
Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu

Gündem

Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor

Gündem

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23