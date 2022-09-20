Kaza geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak
Acun Ilıcalı ve kızı Banu Ilıcalı Ceyhun, Sarıyer'de motosiklet kazası geçirdi. Kazada kolu kırılan Acun Ilıcalı ameliyata girecek.
Acun Ilıcalı ve kızı Banu Ilıcalı Ceyhun, Sarıyer'de motosiklet kazası geçirdi. Kazada kolu kırılan Acun Ilıcalı ameliyata girecek.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, Sarıyer'de motosiklet kazası geçirdi. Kazada Acun Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ise hafif yaralandı. Tedaviye alınan Ilıcalı'nın ameliyat edilmesine karar verildi.
Dün akşam saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Kolunun kırıldığı öğrenilen yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı:
"Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz."