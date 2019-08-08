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Kaz Dağlarını CHP talan etmiş

Kanadalı Alamos Gold şirketinin işlettiği Çanakkale’nin Kirazlı Köyündeki altın madeni ocağıyla ilgili tartışmalar devam ederken “Kaz Dağları talan ediliyor” diyerek ortalığı ayağa kaldıran CHP’lilerin, Kaz Dağlarının eteklerini talan ettiği ortaya çıktı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:09
Kaz Dağlarını CHP talan etmiş

Kanadalı Alamos Gold şirketinin işlettiği Çanakkale’nin Kirazlı Köyündeki altın madeni ocağıyla ilgili tartışmalar sürerken “Kaz Dağları talan ediliyor” diyerek ortalığı ayağa kaldıran CHP’lilerin, Kaz Dağlarının eteklerini talan ettiği ortaya çıktı.

Çanakkale Küçükkuyu Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Zahit Mert, CHP’lilerin Kaz Dağları villalarla donattığını söyledi.

ZEYTİNLİKLER RANTA KURBAN GİTTİ

Mert şunları ifade etti: Kırazlı’nın ve maden sahasının Kaz Dağlarıyla ilgisi yok. On yıl Ayvacık Küçükkuyu’da belediye meclis üyeliği yaptım. Altı yıldır da kooperatif başkanıyım. Zeytinliklerin talanına bizzat şahit oldum. Son on yılda Altınoluk, Edremit, Akçay tamamen talan edildi. Zeytinliklerimiz ranta kurban gitti. CHP’li belediye ‘Doğa katlediliyor’ diyerek otobüslerle Kirazlı’ya insan götürdü. Bunların yaptığı çevrecilik değil, siyaset. Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu binalar yaptırdı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Kaz Dağları Yeşilyurt köyünde villası var. Kaz Dağlarını katledenler çok açık net ortada. Bu yapılanlar tiyatro diye düşünüyorum.

İZİN DE RUHSAT DA CHP’DEN

Gezicileri Kirazlı’daki maden sahasına taşıyan CHP’li Çanakkale Belediyesinin 2013 yılında maden sahasına izin verdiği tespit edildi. Geçtiğimiz yıl bazı CHP’li Belediye başkanlarının Edremit’te satın aldıkları zeytinlikleri arsaya çevirdikleri ve ağaçları kestikleri ortaya çıkmıştı. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gezicilerin bölgede 195 bin ağacın kesildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Kurum “13 bin ağaç kesilmiş, 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır” dedi. 

Türkiye Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:09
  1. Çanakkale
  2. chp
  3. kaz dağları
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