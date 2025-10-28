“Kayyım TELE1 YouTube kanalını sildirdi” demişlerdi! Gerçek bambaşka çıktı

Muhalif kanadın bir iddiası daha çürütüldü. TELE1’in YouTube kanalının 25 Ekim’de kapatılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından kanala kayyım atanmıştı. Muhalif medya da, kayyım heyeti tarafından TELE1'in YouTube kanalındaki bütün videoların silindirildiğini ileri sürmüştü.

Mahkeme kararı ile TELE1’in bağlı olduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.'ye kayyım atanan İbrahim Paşalı’dan da bu iddialara ilişkin flaş açıklama geldi.

Paşalı, söz konusu gelişmenin kanalın YouTube hesabının şifresinin kendilerine teslim edilmeden önce gerçekleştiğini aktardı. Paşalı, detaylı incelemenin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

“BİZE TESLİM EDİLMEDEN ÖNCE GERÇEKLEŞTİ BU OLAY”

TELE1 Haber merkezindeki çalışanlara açıklama yapan Paşalı, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulu başkanı olarak ben veya yönetim kurulu üyesi arkadaşlardan hiç kimse YouTube hesabının silinmesi için talimat vermedi. Her şeyi tutanakla teslim alırız. YouTube hesabının şifresi bize teslim edilmeden önce gerçekleşti bu olay. Detaylı inceleme devam ediyor."

Öte yandan İbrahim Paşalı, platformdaki erişim sorununun teknik inceleme kapsamında değerlendirildiğini, olayın tüm ayrıntılarının kısa süre içinde netleşeceğini de belirtti.

Paşalı’nın bu açıklaması sonrası muhalif medyanın “Kayyım TELE1 YouTube kanalını sildirdi” iddialarını da boşa çıkarmış oldu.