Kayyım kararı sonrası Pervin Buldan'dan açıklama: AK Parti ve MHP dışındaki partilere çağrım...
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'de Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan kayyım kararı sonrası AK Parti ve MHP dışındaki partilere 'Sessizliğinizi bozun' çağrısı yaptı.20 Ağustos 2019 Salı 13:23
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı
'AK Parti ve MHP dışındaki partilere çağrım...'
Buldan, "Türkiye bugün demokrasi sınavından geçiyor. Meclis'te AK Parti ve MHP dışındaki partilere çağrımdır. Bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun" dedi.
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