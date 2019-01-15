Kayyım atanan şirketlerin değeri 56,5 milyar lira

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyımlığında idare edilen 955 şirket bulunduğunu belirterek “Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü” dedi.

Şirketler yüzde 27 büyüdü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Boydak Holding merkezinde düzenlenen 2018 değerlendirme toplantısına katılan Gülal, fona devredilen firmaların, başarılı finansal sonuçlarıyla ekonomiye güç katmaya devam ettiklerini söyledi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek verdiklerini ifade eden Gülal, “Şu an TMSF kayyımlığında yürütülen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü” diye konuştu.

En büyük 500 kuruluş arasında 7 grup şirketi var

Boydak Holding’in Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 7 grup şirketinin bulunduğunu anlatan Gülal, holdingin 2018 yılında sahip olduğu güçlü insan kaynağında herhangi bir azalmaya gitmediğini vurguladı.

Gülal, ayrıca İstikbal markasıyla Kayserispor’a, Bellona markası ile de bayan basketbol takımına sponsor olarak spora olan desteklerini sürdürdüklerini bildirdi.

500 milyon dolar ihracat

Bağlı firmaların ihtiyaç duyması halinde yatırım yapmaktan da çekinmediklerini dile getiren Gülal, şunları kaydetti: “Boydak Grubu’nun 2017 yılında 8,6 milyar lira olan cirosu yüzde 14’lük artışla 2018 yılında 9,8 milyar liraya yükselmiştir. Boydak için bu yıl 500 milyon dolar ihracat hedefimiz olacak. Boydak bin 664 mağaza sayısına ulaştı. Boydak Holding mobilya sektörünün hemen hemen yüzde 60’ına sahip. Biz TMSF kayyımlığındaki şirketlere bir milli servet gözüyle bakıyoruz. Bu şirketlerin katma değer üretmeye devam etmesi lazım.”

16 milyon liralık Ar-Ge-Ür-Ge harcaması

Gülal, mobilyadan enerjiye, demir-çelikten tekstile kadar 8 farklı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding’in Ar-Ge-Ür-Ge harcamalarının yüzde 14,7 yükselişle 16 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Bir gazetecinin Boydak Holding’e Arap yatırımcıların ilgi gösterdiğini hatırlatması üzerine Gülal, ekonomik durumu iyiye giden firmaların satışını düşünmediklerini, bu kapsamda Boydak Holding’in satışının da gündemlerinde olmadığını söyledi.