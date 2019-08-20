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Kayyım atamaları sonrası sokakları karıştırmak istiyorlar! HDP'den provokasyon çağrısı

Dün sabah saatlerinde Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmalarının ardından toplanan HDP MYK’sı, Doğu ve Güneydoğu il teşkilatlarını kayyım atamalarının yapıldığı illerdeki HDP il binalarının önünde eyleme çağırdı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:53
Kayyım atamaları sonrası sokakları karıştırmak istiyorlar! HDP'den provokasyon çağrısı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr  HDP, kayyım atamalarının ardından direniş çağrısı yaptı. İnternet sitesinden yayınlanan MYK kararlarıyla Doğu ve Güneydoğu illerindeki HDP teşkilatları, Van, Diyarbakır ve Mardin’de yer alan HDP il binalarının önünde eyleme çağırıldı. HDP Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada da, “Biz sözümüzün arkasındayız: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, direneceğiz.” ifadeleri kullanılarak halk direnişe çağırıldı.

‘Savaş ortamı’ algısı oluşturmaya çalışıyorlar!

Bu yapılan savaş aklının savaş hamlesidir.” ifadelerinin sahibi HDP Kadın Meclisi, halkın savaş ortamında olduğu algısını oluşturmaya çalışarak, “Bu çok yönlü provokasyonu boşa çıkarmanın tek yolu … saldırılara karşı güçlü ortak tepkiler vermek, birlikte direnmektir.” ifadeleriyle de kayyım atamalarına karşı halkı direnişe çağırdı. HDP MYK’sından çıkan kararlarla da, HDP’nin Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Batman, Elazığ, Malatya, Erzincan, Gaziantep, Adıyaman, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Hakkari, Kars, Iğdır, Ardahan, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’daki il ve ilçe örgütü yöneticileri, il milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri, Van, Diyarbakır ve Mardin HDP il binası önünde eyleme çağırıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:53
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Van
  6. Şanlıurfa
  7. Tunceli
  8. Siirt
  9. Muş
  10. Mardin
  11. Malatya
  12. Kars
  13. Hakkari
  14. Gaziantep
  15. Erzincan
  16. Elazığ
  17. Diyarbakır
  18. Bitlis
  19. Bingöl
  20. Ağrı
  21. Adıyaman
  22. HDP
  23. kayyım
  24. provokasyon

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