Kayyım atamaları sonrası sokakları karıştırmak istiyorlar! HDP'den provokasyon çağrısı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr HDP, kayyım atamalarının ardından direniş çağrısı yaptı. İnternet sitesinden yayınlanan MYK kararlarıyla Doğu ve Güneydoğu illerindeki HDP teşkilatları, Van, Diyarbakır ve Mardin’de yer alan HDP il binalarının önünde eyleme çağırıldı. HDP Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada da, “Biz sözümüzün arkasındayız: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, direneceğiz.” ifadeleri kullanılarak halk direnişe çağırıldı.

‘Savaş ortamı’ algısı oluşturmaya çalışıyorlar!

“Bu yapılan savaş aklının savaş hamlesidir.” ifadelerinin sahibi HDP Kadın Meclisi, halkın savaş ortamında olduğu algısını oluşturmaya çalışarak, “Bu çok yönlü provokasyonu boşa çıkarmanın tek yolu … saldırılara karşı güçlü ortak tepkiler vermek, birlikte direnmektir.” ifadeleriyle de kayyım atamalarına karşı halkı direnişe çağırdı. HDP MYK’sından çıkan kararlarla da, HDP’nin Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Batman, Elazığ, Malatya, Erzincan, Gaziantep, Adıyaman, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Hakkari, Kars, Iğdır, Ardahan, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’daki il ve ilçe örgütü yöneticileri, il milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri, Van, Diyarbakır ve Mardin HDP il binası önünde eyleme çağırıldı.