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Spor

Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.

2019-10-30 11:44:00 -
Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan ve elde ettiği 4 beraberlik ve 4 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.

Samet Aybaba yaptığı açıklamada Kayserispor'daki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini belirtti.

Tecrübeli teknik direktör, ''Çok severek ve büyük bir heyecanla başladığım Kayserispor teknik direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Şahsım ve ekibimin görev yaptığımız kısa sürece ilişkin herhangi bir talebi yoktur.'' sözlerini kullandı.

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