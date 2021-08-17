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Kayserispor'da Sumudica bombası!
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Spor

Kayserispor'da Sumudica bombası!

Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a 3-0 kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılılar için Marius Sumudica'nın ismi geçiyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 09:47:00 -
Kayserispor'da Sumudica bombası!

3-0'lık Altay mağlubiyeti sonrası Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Kayserispor, Rumen teknik adam Marius Sumudica'yı göreve getirmeyi hedefliyor.

Kayserispor, Altay’a 3-0 kaybedilen maç sonrası Yalçın Koşukavak’la yapılan toplantıda ayrılık kararı aldı. Tecrübeli hocanın sözleşmesi dün feshedildi. İlk maçın ardından görevine son verilen Koşukavak’ın yerine düşünülen ilk isim ise kulübün eski hocalarından Marius Sumudica. Cluj’da çalışan Rumen teknik adamın kulübüyle ayrılık aşamasında olduğu ifade edilirken yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı da gelen haberler arasında. Kayserispor, teknik direktör konusunu birkaç güne kadar netleştirecek.

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