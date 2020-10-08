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Spor Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Spor

Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:21:53 -
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da antrenmanı bir süre takip etti.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.


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