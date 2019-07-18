Kayserispor'da neşeli idman - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanında futbolcuların neşeli halleri dikkati çekti



SEEFELD (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, fiziksel çalışmayla başladı. Futbolcular, daha sonra takım uyumunu artırıcı oyunlar oynadı. Bu sırada sarı-kırmızılı futbolcuların neşeli halleri ve eğlenmeleri dikkati çekti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Kampa katılan yeni transferlerden Yasir Subaşı, sarı-kırmızılı ekiple çalışmalara başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

- Deniz Türüç'ten iyi performans

Adı transferde geçen milli futbolcu Deniz Türüç, idmanda gösterdiği performansla dikkati çekti. Taktik çalışmanın yapıldığı bölümde ideal 11'den kurulu takımda yer alan Deniz, sağ kanatta etkili bir performans sergiledi. Attığı şık gollerle dikkati çeken Deniz, ayrıca takım arkadaşlarının attığı gollere de asistleriyle katkı sağladı. Sarı-kırmızılı takımda Bernard Mensah ile yeni transferlerden Brice Dja Djedje de teknik ekipten sık sık övgü aldı.



- Hikmet Karaman'dan 2 dilde uyarı

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcularına 2 dilde uyarıda bulundu. Taktik antrenman sırasında sık sık oyunu durduran Karaman, futbolcularını uyardı. Karaman, antrenman sırasında Türkçe'nin yanı sıra İngilizce komutlar vererek öğrencilerini yönlendirdi. Tecrübeli teknik adam, taktik antrenman sırasında sahaya getirttiği tahta üzerinde, futbolcularından istediklerini anlattı. Hikmet Karaman, ayrıca Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerin tarzıyla ilgili futbolcularına bilgi vererek taktik idmanda yönlendirmeler yaptı.



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