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Spor Kayserispor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı
Spor

Kayserispor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:06:52 -
Kayserispor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline uygulanan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Testin 26 Ağustos'ta yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." denildi.

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