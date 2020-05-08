  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:42:47 -
Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un asbaşkanı Mustafa Tokgöz, kulüpte yapılan bütün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını bildirdi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, top başı yapmaya hazırlanan takıma ve teknik heyete iki gün önce test yapıldığını hatırlattı.

Test sonuçlarının bugün kendilerine ulaştığını belirten Tokgöz, "Çok şükür bütün testler negatif çıktı. Hiçbir oyuncumuzda, teknik heyetimizde ya da kulüp çalışanımızda Kovid-19'a rastlanmadı. Oyuncularımızı bir araya getirmeden önce test yapmamız gerekiyordu." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı