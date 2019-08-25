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Kayserispor’da ilk gol Umut Bulut’tan

Deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen İstikbal Mobilya Kayserispor’da 2019-2020 sezonunda ilk golünü kaptan Umut Bulut attı.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:08
Kayserispor’da ilk gol Umut Bulut’tan

Deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen İstikbal Mobilya Kayserispor’da 2019-2020 sezonunda ilk golünü kaptan Umut Bulut attı.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, dün deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak 1 puanla haftayı kapattı. Ligin 1.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda ilk golünü tecrübeli golcü oyuncu Umut Bulut kaydetti. 90+3.dakikada sol kanattan Bilal Başacıkoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde iyi bir kafa vuruşu yapan Umut Bulut, hem İstikbal Mobilya Kayserispor’un hemde kendisinin yeni sezonda ilk golünü atan isim olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:08
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