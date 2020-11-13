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Spor Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:11:21 -
Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandı. Test sonucunda bir oyuncu ve bir antrenör pozitif çıktı.

Açıklamada, Kovid 19'a yakalanan oyuncu ile antrenörün tedavisine başlanıldığı ve TFF ile Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı bildirildi.

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