Kayserispor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları
KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.