Kayserispor'a Kamerunlu forvet Sarı-kırmızılı ekip, Paul-Georges Ntep de Madiba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Almanya'nın Wolfsburg takımında forma giyen Kamerunlu santrfor Paul-Georges Ntep de Madiba'yı 1 yıllığına kiraladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Paul-Georges Ntep de Madiba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Madiba, geçen sezonu Fransa'nın Saint-Étienne takımında kiralık olarak geçirmişti.

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