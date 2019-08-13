Kayserispor’a genç gurbetçi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Fransa’nın Stade Reims takımında forma giyen Aksel Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor gurbetçi orta saha oyuncusu Aksel Aktaş’ı renklerine bağladı. Merkez orta saha ve on numara pozisyonunda oynayabilen 1999 doğumlu genç oyuncu Aksel Aktaş, dün İstikbal Mobilya Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserisporumuz Fransa’nın Stade Reims takımından U 16 ve U 18 Fransa Milli Takımları, U19 da Türk Milli Takımında oynamış Aksel Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin hem oyuncuya hem de kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi.