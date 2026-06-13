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Dünya Büyük itiraf! 'İran, ABD ve İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen füze kapasitesini koruyor'
Dünya

Büyük itiraf! 'İran, ABD ve İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen füze kapasitesini koruyor'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Büyük itiraf! 'İran, ABD ve İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen füze kapasitesini koruyor'

ABD ve İsrail'in haftalar boyunca sürdürdüğü hava saldırılarının İran'ın yer altındaki füze tesislerini hedef almasına rağmen, Tahran'ın çatışma boyunca füze fırlatma kapasitesini büyük ölçüde koruduğu öne sürüldü. Financial Times'ın haberine göre ABD ve İsrail'in yer altı füze tesislerine yönelik haftalar süren saldırıları, İran'ın füze kapasitesini tamamen ortadan kaldıramadı.

ABD ve İsrail'in haftalar boyunca sürdürdüğü hava saldırılarının İran'ın yer altındaki füze tesislerini hedef almasına rağmen, Tahran'ın çatışma boyunca füze fırlatma kapasitesini büyük ölçüde koruduğu öne sürüldü. Financial Times'ın haberine göre ABD ve İsrail'in yer altı füze tesislerine yönelik haftalar süren saldırıları, İran'ın füze kapasitesini tamamen ortadan kaldıramadı.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, saldırılarda İran'ın yer altındaki füze altyapısının önemli unsurları hedef alındı. Bunlar arasında Yezd kenti yakınlarındaki büyük bir füze kompleksi de bulunuyordu.

Bölge sakinleri ve askeri analistlerin değerlendirmelerine göre İran, yoğun bombardımana rağmen çatışmalar süresince füze saldırıları düzenlemeye devam etti.

 

Haberde, hava saldırılarının İran'ın füze fırlatma hızını düşürmüş ve bazı tünel girişlerinde hasara yol açmış olabileceği belirtilirken, istihbarat değerlendirmeleri ile Batılı diplomatların görüşlerinin Tahran'ın füze stoklarının, fırlatma sistemlerinin ve yer altı altyapısının önemli bir bölümünü muhafaza ettiği yönünde olduğu aktarıldı.

Aynı değerlendirmelere göre bazı yer altı tesislerinin saldırıların ardından saatler veya birkaç gün içerisinde yeniden kullanıma açıldığı ya da onarıldığı ifade edildi.

FT'nin haberinde, İran'ın yıllar boyunca geliştirdiği geniş yer altı askeri ağının, ülkenin füze kapasitesini korumasında kritik rol oynadığı kaydedildi.

Kaynak: Mepa News

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