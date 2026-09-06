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İstanbul'u bir de böyle görün! NASA fotoğrafları paylaştı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'u bir de böyle görün! NASA fotoğrafları paylaştı!

Uluslarası Uzay İstasyonu ( ISS), yer yüzünden 435 km yukarıda bulunan astronotlar tarafından çekilen İstanbul fotoğraflarını paylaştı.

#1
Foto - İstanbul'u bir de böyle görün! NASA fotoğrafları paylaştı!

Uluslararası Uzay İstasyonu İstanbul'a ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

#2
Foto - İstanbul'u bir de böyle görün! NASA fotoğrafları paylaştı!

Görsellerde megakentin gece ve gündüz uzaydan çekilen görüntüleri yer aldı. Fotoğraflarda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran Boğaziçi ile İstanbul Havalimanı net bir şekilde görüldü.

#3
Foto - İstanbul'u bir de böyle görün! NASA fotoğrafları paylaştı!

Fotoğraflar arasında İstanbul'un 2012, 2023 ve 2025 yıllarında farklı tarihlerde çekilmiş arşiv görüntüleri de yer aldı.

#4
Foto - İstanbul'u bir de böyle görün! NASA fotoğrafları paylaştı!

Astronotların gözünden paylaşılan bu görüntüler, İstanbul'un uzaydan çekilen en net ve etkileyici kareleri arasında yerini aldı.

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