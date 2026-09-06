Salih Özcan'dan olay paylaşım: Archie Brown'a gönderme
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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Salih Özcan, geçtiğimiz hafta “Kadıköy'e hoş geldiniz” diyen Archie Brown'a Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak “Hoş bulduk” mesajıyla karşılık verdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Derbinin ardından Salih Özcan, Archie Brown'a göndermeli paylaşım yaptı. Özcan, paylaşımına 'Hoş bulduk' notunu düştü.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Kadıköy'de oynanan maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Karşılaşmanın 26. dakikasında 1-0 yenik duruma düşen Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.
SALİH ÖZCAN'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
Maçın ardından Beşiktaş'ın orta sahasında forma giyen Salih Özcan'dan flaş bir paylaşım geldi.
Milli futbolcu, Fenerbahçeli Archie Brown'un geçen hafta yaptığı açıklamaya ithafen Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile birlikte olduğu fotoğrafa "Hoş bulduk" yazarak paylaştı.
ARCHIE BROWN NE DEMİŞTİ
Samsunspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yapan Fenerbahçeli Archie Brown, "Sonuçtan mutluyum.
Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." ifadelerini kullanmıştı.