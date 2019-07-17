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Kayserispor, yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor

- Seefeld'de kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, günü çift idmanla geçirdi- Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, kampa katılarak takımla çalıştı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:09
Kayserispor, yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor


SEEFELD (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, 2019-2020 sezonuna Avusturya'da hazırlanıyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla geçirdi.

Günün ilk antrenmanında kros ve saha çalışmaları yapan Kayserispor, akşam idmanında ise iki gruba ayrıldı. Bir grup futbolcu salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışırken, bir grup futbolcu ise sahada antrenman yaptı.

Koşuyla başlayan saha antrenmanı pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçla süren idman, şut ve soğuma çalışmalarıyla sona erdi.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanlarla devam edecek.


- Yasir, yarın takıma katılacak


Kayserispor'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Yasir Subaşı, yarın kampa katılacak.

Geride kalan sezonu Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da geçiren 23 yaşındaki savunma oyuncusu, yarın Avusturya'daki kampa dahil olarak yeni takımıyla çalışmalara başlayacak.

Ayrıca Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah da kampa dahil olarak bugünkü çalışmalarda yer aldı.


- Hikmet Karaman'dan sert idman


Kayserispor'un tecrübeli teknik direktörü Hikmet Karaman, futbolcularına yaptırdığı sert idmanla dikkati çekti.

Akşamki saha antrenmanında futbolcularını sık sık uyaran 59 yaşındaki teknik adam, 100 metrelik koşuda oyuncularının 13 saniyenin altına düşmesini istedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:09
  1. Futbol
  2. Hikmet Karaman
  3. Kayserispor
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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