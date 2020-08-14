  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kayserispor ve Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:45:01 -
Kayserispor ve Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

KAYSERİ / SİVAS (AA) - Hes Kablo Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Oyuncunuz ile personelinizin kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sivasspor da yayımladığı mesajda, Fenerbahçeli futbolcuya ve teknik ekip çalışanına acil şifalar diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da sosyal medya hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı
Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.
Aliyev ile Putin'in görüşmesine ilişkin yeni detay ortaya çıktı! Rusya'dan Ermenistan'a 400 tondan fazla...
Dünya

Aliyev ile Putin'in görüşmesine ilişkin yeni detay ortaya çıktı! Rusya'dan Ermenistan'a 400 tondan fazla...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, çatışmalar sona erdikten sonra Rusya'nın..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı