Kayserispor ve Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

KAYSERİ / SİVAS (AA) - Hes Kablo Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Oyuncunuz ile personelinizin kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sivasspor da yayımladığı mesajda, Fenerbahçeli futbolcuya ve teknik ekip çalışanına acil şifalar diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da sosyal medya hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.