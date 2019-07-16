0553 313 94 23

Kayserispor umutlu

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:14
Kayserispor umutlu

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.


Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı; “Bu sene genç oyunculara daha çok ağırlık veriyoruz. Daha da önem vermeye çalışıyoruz. Ona göre başka takımlardan daha önceden takip ettiğimiz genç oyuncuları kadromuza dahil ettik. Kamp çalışmalarında gençler ile tecrübeli oyuncular kaynaşacaktır. Faydalı bir kamp olacağına inanıyorum. İnşallah lige de iyi bir başlangıç yaparız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal Belediyesi’nden, Gümüşhane Şiran Eldiğinliler Derneği’nde çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi
    1. Kartal Belediyesi’nden, Gümüşhane..
    2. Başkan Çolakbayrakdar, "Teşekkürler..
    3. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    4. En çok izlenen dizi ‘Stranger Things’..
    5. Gamze ve Ezgi Bellona Kayseri..
    6. Annesini tabancayla kazara boynundan..
    7. İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    8. Bakan Kurum: "Bizim milletimiz öyle..
    9. Pakistan'daki maden kazası
    10. Kayserispor umutlu
    11. Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği
    12. Saat Kulesi’nin koruma çemberi..
    13. Menteşeli Karatecilerden 10 Madalya, 2..
    14. Kayseri Valiliği’nden Dolandırıcılık..
    15. Uğurcan Gülay, Payasspor’da
    16. ‘Baba Kampa Gidelim’ projesi başlıyor
    17. Akdeniz ve Ege lezzetleri bir arada
    18. SAKBİS vatandaşlar tarafından sevildi
    19. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    20. Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
    21. “Melikgazi’den Kamu Kurumlar Arası..
    22. Sivas’ta ‘ Açık Hava Sinema Günleri’..
    23. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    24. Münih’te çifte zafer
    25. AK Partili isimden Ali Babacan'a yeni..
    26. FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"na hapis..
    27. Kritik tatbikat! Yunanistan’ın s-400..
    28. İBB'den dolandırıcılık uyarısı
    29. Rize'de kuş yavrusu, vinç yardımıyla..
    30. Son hedik ustası toprağa verildi
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler