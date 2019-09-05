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Kayserispor U19 dolu dizgin

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı yoluna emin adımlarla devam ediyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:41
Kayserispor U19 dolu dizgin

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı yoluna emin adımlarla devam ediyor.


Spor TotoGelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde geride kalan 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 7 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar 2.sırada yer alıyor.


Sezona iyi bir başlangıç yapan İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı sezon sonuna kadar aynı şekilde devam etmek istiyor. Sezona sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yenerek 3 puanla başlayan Sarı-Kırmızılılar ardından deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı ve son oynadığı maçta da Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı lige verilen milli aranın ardından ligin 4.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Ferhat Kurnaz nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılılar keyifler ve moraller yüksek.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:41
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